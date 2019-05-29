الانتقالي السوداني: المسافة قريبة للتوصل لاتفاق

أكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، أن الاتصالات مع قوى إعلان الحرية والتغيير لم تنقطع.
وقال كباشي، في تصريحات خاصة ، إن “المسافة قريبة للتوصل لاتفاق”، مشيرا إلى قيام “لجنة سياسية بين الطرفين بتقريب وجهات النظر”. كما شدد على أنه “لا تراجع عما تم الاتفاق عليه مع الحرية والتغيير”.
وكان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، قد أكد الثلاثاء، أن المجلس “لو وجد شخصاً ثقة سنسلمه السلطة اليوم”.
وأضاف حميدتي بحسب العربية نت أنه يجب عودة قوى الحرية والتغيير للشعارات وحينها سنعود للتفاوض اليوم قبل الغد”. مشيراً إلى أن المجلس الانتقالي لن يقفل باب التفاوض لكنه شدد على ضرورة مشاركة الجميع.
كذلك أشار إلى أنه لو لم تنحز القوات المسلحة للثورة ما سقط عمر البشير.
وجدد رفض المجلس للتهديدات مشدداً على ضرورة عدم ترك البلاد تنزلق. مؤكداً أن هناك كثيرين يتخابرون مع دول أخرى، “وهناك دول متربصة تريدنا أن نكون مثل ليبيا وسوريا”. وأوضح أن هناك إسلاميين من النظام السابق فاسدون انضموا للثورة لتنظيف ملفاتهم.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
ابو الزينة
2019/05/29 at 12:35 م (UTC 2) رابط التعليق
الشعب اراد اسقاط الانقاذ وليس البشير فقط – ثم ان ما سيدمر هذا البلد هو اسلوب المماطلة والمغالطات والتي هي في غير مصلحة البلد والمواطن – اللهم الا ان تكون هنالك اجندات خفية عن المواطن السوداني البسيط والتي تبحر عكس ارادته – أرحمونا يرحمكم الله.
الزعيم
2019/05/29 at 7:23 م (UTC 2) رابط التعليق
كل ما المجلس اكون ضاغط وخلاص قرب اجيب قوووون
اطلع شمس واخرب كوره المجلس
وبعدين مراسل العربيه الاسمو سعدالدين ده اعملو حسابكم منو
ناس الامن قلعوا تصريحو ايام قوش وقالو ع ما اذكر يساري او شيوعي