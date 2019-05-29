تأكيد بأهمية تضافر الجهود لأعفاء ديون البلاد

أكد المحلل الاقتصادى بروفيسور محمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم أن الراهن الاقتصادي يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع لاستنفار المجتمع الدولى لإعفاء ديون البلاد الخارجية والتى تقدر بنحو 50 مليار دولار وذلك كلياً أو جزئياً وفقا لمبادرة الدول النامية المثقلة بالديون (الهيبك ) .
وأشار الجاك فى تصريح (لسونا) الى الانعكاسات السالبة لهذه الديون على العملية التنموية بالبلاد باعتبار انها تشكل عائقا امام حصول البلاد على تمويل خارجى .
كما دعا الجاك الى استمرار الجهود الدبلوماسية على المستويين الرسمى والشعبى لرفع اسم السوان من قائمة الدول الراعية للارهاب مع الرفع الكلى للحظر الاقتصادي الامريكي وذلك حتى تتمكن البلاد من الاستفادة من المنح والقروض بشروط ميسرة وصولا بالاقتصاد السوداني لمرحلة الاستقرار المستدام .
صحيفة السوداني
1 التعليقات
سوداني حزين
2019/05/29 at 1:18 م (UTC 2) رابط التعليق
يادكتور كلامك للاستهلاك فقط لان العالم كله قال مابيتخذ أي خطوة في هذة الملفات حتي يقوم المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين لذلك ياريت تدعوا معانا المجلس لتسليم السلطة حتي نتمكن من الحصول علي ماتدعوا اليه