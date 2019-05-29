عرمان: تلقيتُ 6 رسائل من (البرهان وحميدتي) تطلب مني مغادرة البلاد

أعلن نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، شمال، تلقيه 6 رسائل من قادة المجلس العسكري الانتقالي تطلب منه مغادرة البلاد فوراً، قائلاً إن عاد بلا رجعة.
والأسبوع الماضي هبط ياسر عرمان بنحو مفاجيء في مطار الخرطوم عائداً إلى السودان بعد حوالي 8 سنوات خراج البلاد، وصدر في حقه خلال عهد النظام السابق حكماً بالاعدام بسبب الحرب في النيل الأزرق.
وقال عرمان في تصريح صحفي أطلعت عليه (باج نيوز) الأربعاء إن عودته لم تكن ممكنة لو لا ثورة الشعب السوداني التي اطاحت بنظام البشير، موضحاً أنه عاد ولا يحمل مسدساً وسلاحه الوحيد ملايين السودانيات والسودانيين الباحثين عن وطن جديد.
وأضاف “تلقيت ستة رسائل، خمسة من نائب رئيس المجلس العسكري وواحدة من رئيس المجلس العسكري تطلب مني الخروج من السودان، فرفضت، كل هذه الرسائل او الأوامر”.
وأكد أن عودته كانت جزء من ثورة الشعب السوداني وبإذن منه ولمصلحته، مضيفاً “غرضنا الرئيسي هو دمج قضايا السلام والمواطنة بلا تمييز في حزمة الانتقال حتى تأخذ الديمقراطية بيدها السلام العادل والعدالة الاجتماعية والمواطنة بلا تمييز”.
وكانت تقارير صحافية تحدثت عن لقاء جمع ياسر عرمان ومدير الأمن والمخابرات السوداني بعاصمة جنوب السودان جوبا قبل أيام من عودته المفاجئة إلى الخرطوم.
وقال عرمان في تصريحه الأربعاء “ليس لدي جنسية أخرى غير الجنسية السودانية، ومن تراب هذه الأرض اتينا واليه نعود، ومن غير المنطقي ان يطرد مواطن من بلاده”.
باج نيوز
5 التعليقات
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ست النفر
2019/05/29 at 8:25 م (UTC 2) رابط التعليق
يلا اطلع يا عميل ..
الدم قصاد الدم ..
مفترض اول زول يعدموه انت ..
لأنك هارب من جريمة قتل ..
تفوووووو علبك
جكسا
2019/05/29 at 8:37 م (UTC 2) رابط التعليق
دنيا دبنقا ههههههههه
يلقى القبض على هذا العميييل فورا
ويقدم للعدالة
سوداني اصيل
2019/05/29 at 10:39 م (UTC 2) رابط التعليق
ياجداد ياسر سوداني ومن حقه ان يعيش في بلده عزيز مكرم بين اهله
خلونا من التعاليق القبيحة النتنة
فتى الشرق العظيم .
2019/05/29 at 10:44 م (UTC 2) رابط التعليق
أنت تقابل مسئول أمريكي بصفتك إيه في الدولة أنت جاي عامل فيها رئيس ، وعينك على كرسي الرئاسة ومفكر أمريكا ستساعدك لتكون رئيس ، وما دخل امريكا في الشأن السوداني ؟! ما تحترموا نفسكوا بقا أنا مش عارف إيه المسخرة والبجاحة دي .
حميدتي وبرهان إن كانوا فعلوا ذلك يبقا عندهم حق . إلا إذا كنت بقا عايز تعملك ضجة إعلامية وتعمل فيها بطل قومي مضطهد وينضم إليك بهايم الحمورية والتخريب وتكتسب شعبية .
ما في شعبية يكتسبها مواطن يصافح الأمريكان ويجلس مع مسئول منهم ، على رأي اللي قال المتغطي بأمريكا عريان ومتخلنيش أقولك العريان ده هيعملوا فيه إيه ههههههههههههههههههههههههههههه .
إلى سوداني اصيل
2019/05/30 at 12:18 ص (UTC 2) رابط التعليق
هل تعرف تاريخ هذا العرمان حتى تدافع عنه، انه لم يعمل يوما واحدة لبلده