بيان من المجلس العسكري يروي تفاصيل حادثة شارع النيل بالعاصمة الخرطوم

أعلنت لجنة الاطباء المركزية، إرتقاء روح الثائرة ميادة وجنينها، نتيجة إصابتها برصاصة طائشة من اشتباك لعناصر من الجيش وبعض المتفلتين بشارع النيل بالعاصمة الخرطوم .
وأدى حادث إطلاق النار قرب ميدان الاعتصام بشارع النيل اليوم الأربعاء، لوقوع قتيلة و10 جرحى .
وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ان الحادثة وقعت نتيجة مشاجرة بين أفراد من القوات المسلحة ومواطنيين بشارع النيل.
وأضاف البيان ان أحد الأفراد التابع للواء الدفاع والخدمات كان في حالة سكر، وقام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي فأصاب المواطنة (ميادة جون) في رأسها مما أدى لوفاتها في الحال كما أصيب أحد المواطنين في رجله بالإضافة لإصابة جندي أخر في رجله أيضا .
وأكد المجلس العسكري انه تم إحتواء الموقف والقبض علي الجاني وإسعاف المصاب ونقل جثمان المتوفية إلي المشرحة مشيرًا الى انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل التدابير اللازمة التي تحفظ الأمن وتحمي المواطنيين.
نص البيان :
إثر مشاجرة بين أفراد من القوات المسلحة ومواطنيين بشارع النيل، قام أحد الأفراد يتبع للواء الدفاع والخدمات والذي كان في حالة سكر، بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي فأصاب المواطنة (ميادة جون) في رأسها مما أدى لوفاتها في الحال كما أصيب أحد المواطنين في رجله بالإضافة لإصابة جندي أخر في رجله أيضا .
وتم إحتواء الموقف والقبض علي الجاني وإسعاف المصاب ونقل جثمان المتوفية إلي المشرحة.
وتؤكد القوات المسلحة أن الحادث فردي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل التدابير اللازمة التي تحفظ الأمن وتحمي المواطنيين.
المشهد السوداني