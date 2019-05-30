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سياسية

2019/05/31

2019/05/31


إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم والتحفظ على أجهزته



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أصدرت السلطات المختصة بالمجلس العسكري قرارًا يوم”الخميس” قضى بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة في السودان دون إبداء أية أسباب بحسب ما علم”باج نيوز”.

وقالت قناة الجزيرة على صفحتها الرسمية أنّ السلطات السودانية قرّرت سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي القناة اعتبارًا من اليوم.

وأوضحت أنّ ضباطًا في الأمن السوداني أخطروا مدير المكتب بقرار إغلاق القناة وأنّه جاء بتوصية من المجلس العسكري الانتقالي.

وبحسب القناة فإنّ أجهزة الأمن أبلغت مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم بقرار المجلس وإغلاق المكتب والتحفظ على أجهزته.

الخرطوم: باج نيوز

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