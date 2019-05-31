تجفيف منطقة كولمبيا بشارع النيل

اي ممارسة خاطئة لها عواقبها المميتة وهذا ينطبق علي اي مكان وليس علي محيط كمنطقة الاعتصام ، الثورة بدأت سلمية ومستمرة سلمية وعلي الجميع العمل علي ذلك وتفادي الاشباك والاعتراض والموت المجاني .
المنطقة التي شهدت احداث علي مر يومين وظلت مكان توتر يوميا هي المنطقة تحت كبري النيل الازرق والتي تسمي كولمبيا وهي من اسمها واضح الحاجات البتتباع هنالك .وشارع النيل او شاطيء النيل معروف من زمان كمنطقة يتم اللجوء اليها من قبل البعض للمزاج ولا ننكر انها اشياء سالبة وضد القانون فالشباب الذين بتعاطون المخدرات والعرقي هناك يتسببون في المشاكل لاتفسهم اولا ثم للاخرين ويتعرضون للقتل المجاني لانهم في تلك الحالة المتشجنة والفاقدة للوعي يصعب السيطرة عليهم خاصة وهم يختلطون مع الثوار وبينشرون كل هذه الفوضي وبقفلوا الشارع وبقيفون فجاءة امام السيارات المارة ومرات بخطفوا الموبايلات واي سيارة واقفه طرف زجاجها بتكسر وتتنهب ….ولهذا من المهم من اللجنة المشتركة الامنية للاعتصام .
تفادي لاي اشتباك وقتل مع عساكر جيش او دعم سربع …منع اي شخص بالجلوس تحت الكوبري او الوقوف امام السيارات والعمل علي المتابعة والاشراف علي الثوار جهة شارع النيل وتروسه حتي لا نفقد اي شخص سواء كان مذنب او غير مذنب الثورة سلمية وستظل سلمية.
القيادة: عيسي جديد
فيسبوك