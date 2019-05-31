اتحاد الصحفيين يؤكد حرصه علي الحريات الصحفية

اكد الاتحاد العام للصحفيين السودانيين حرصه علي الحريات الصحفية في البلاد وعمله على حماية الصحفيين من أجل أداء مهامهم المهنية خدمة للمجتمع، جاء ذلك في الإجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للاتحاد اليوم بمقر الاتحاد بالمقرن برئاسة الاستاذ الصادق الرزيقي رئيس الاتحاد.
واشاد الاتحاد بموقف الشعب السوداني عامة وقطاعات العاملين في الدولة والقطاع الخاص من اجل مواصلة العمل وعدم توقف المرافق الخدمية كافة ، مما يشير الي حجم الوعي الوطني الذي تميز به شعب السودان في كبح كل ما يستهدف استقراره وأمنه وحياته الطبيعية.
كما أشاد الاجتماع بموقف المؤسسات الصحفية والإعلامية التي اعلت من صوت المهنة وواصلت أداء رسالتها في نقل وتغطية الأحداث وفقا لقواعد المهنة التي لا تعرف التوقف عن الوفاء بحق المواطن في الاطلاع على الشأن العام والإحاطة بالأحداث من حوله ؛وجدد حرصه على استمراره في تقديم الخدمات لمنسوبيه معلنا عن قرعة لبقية الزملاء الذين كانت اجراءاتهم قد اكتملت عقب عطلة عيد الفطر إلى جانب خدمات التأمين الصحي والتدريب وتمليك وسائل الإنتاج والسيارات لمنسوبيه .
واطمأن الاجتماع علي عقد امتحانات السجل الصحفي والملاحق في الوقت المحدد.
الخرطوم 30-5-2019(سونا)