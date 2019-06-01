اختراق في التفاوض حول المجلس السيادي ولقاء وشيك بين (العسكري) و (الحرية والتغيير)

كشف قيادي بقوى الحرية والتغيير عن اجتماع مرتقب خلال يومين مع المجلس العسكري لحسم الخلاف حول المجلس السيادي ودراسة مقترح بالرئاسة الدورية وأن يكون المجلس مناصفة بين الطرفين (5+5).
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير معتز محمد موسى حسب صحيفة السوداني مساء أمس، إن قوى الحرية والتغيير تدرس الآن في مقترح تقدمت به لجنة الاتصال المشتركة بين الجانبين يشمل رئاسة دورية للمجلس وعضوية مناصفة بين المدنيين والعسكريين، مشيراً إلى أن لجنة الاتصال تقوم بالصياغة القانونية للمقترح وتوقع عقد لقاء مع المجلس العسكري خلال يومين.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
sawah sudani
2019/06/01 at 12:58 م (UTC 2) رابط التعليق
انتخابات لا تحلم برئاسة دوريه او غيرها بدون انتخابات
الفترة التنتقالية مجرد تسير امور البلاد و التحضير للانتخابات فقط و هذا يعنى ليست لكم علاقة بين القوانين أو التشريعات او الدستور على أن تكون بدون مرتبات و بدون حوافز او اى نوع من أنواع الدعم المادى
و لا حتى استلام وسيلة نقل من الدولة و الذى لا يوافق على هذه الشروط عليه بفسخ المجال لغيره من الشرفاء و محبى الوطن .