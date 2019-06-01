تظاهرات في سنار ضد وجود عبد الحي يوسف ومطالبات بخروجه من الولاية

تظاهر آلاف المصلين ضد انصار الداعية عبد الحي يوسف الذي كان متواجدا في المسجد الكبير في سنار خلال صلاة الجمعة ورفعو شعارات حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب.
وتراجع أنصار عبد الحي خوفا من صدامات الثوار حيث توافد عددا كبيرا من المصلين من جميع مساجد سنار الى المسجد الكبير حيث يتواجد عبد الحي يوسف، وتشكلت تظاهرة ضخمة وردد المتظاهرون هتافات “أي كوز ندوسو دوس”.. مدنية مدنية.. الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية. وطالب المتظاهرون بخروج عبد الحي من الجامع ومن سنار كلها وقالوا انه شخص غير مرغوب في وجوده.
سنار: الطيب محمد
صحيفة الجريدة