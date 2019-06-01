البرهان: “المجلس” تعهّد بتسليم السلطة بعد فترة انتقالية محدودة

أكّد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أنّ المجلس تعهّد بتسليم السُّلطة للشعب بعد فترةٍ انتقاليةٍ مَحدودةٍ، تشهد نهايتها انتخابات نزيهة وشفّافة تُتاح من خلالها المُشاركة لكل مُكوِّنات الشعب وقُواه السِّياسيَّة.
وأوضح البرهان في خطابه أمام القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة أمس، أنّ استجابة القوات المُسلّحة لمطالب الشعب بالتدخُّل وانحيازها لثورته السلمية، جاء من أجل بناء سُودانٍ تَسُوده الحُرية والعَدل والسّلام وينعم شعبه بالديمقراطية ويُرسِّخ فيه حكم القانون، وأضاف أنّ المجلس العسكري يقود في الوقت الراهن حِواراً بَنّاءً مع القُوى السِّياسيَّة لتشكيل مُؤسّسات الحكم الانتقالي إنفاذاً لمُتطلبات الفترة الانتقالية، وأعلن البرهان، عن وُقُوف السودان مع المنطقة العربية ضد التهديدات التي تَستهدف الأمن والاستقرار، وأكّد اصطفافه مع السعودية والإمارات لمُواجهة الاعتداءات التي استهدفت السفن وخُطُوط النقل وأمن الحرمين أيّاً كان مصدرها.
وطَالَبَ البرهان، القادة العرب بخُرُوج القمّة بقراراتٍ صَريحةٍ تَمنع تكرار الاعتداءات، وَدَعَا لإبعاد المَمَرّات المِلاحِيّة عن الاستهداف العَسكري، وأيّد الإجراءات والتدابير كَافّة بشأن استقرار المنطقة، وأكّد البرهان التزام السودان بالوقوف مع الحكومة الشرعية في اليمن، وشدّد بأنّه سَيظل مع التّحَالُف العربي الداعم لتحقيق الأمن، وطَالَب باستئناف الحوار لحقن الدِّمَاء وفق المُبادرة الخليجيّة وقرارات الأمن ونتائج مُؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأعلن البرهان، دَعمه للشّعب الفلسطيني في إقامة دَولةٍ مُستقلةٍ، وحرصه على الوصول إلى سلامٍ دائمٍ في سوريا وليبيا وفق حَلٍّ سياسي يُعيد الاستقرار، وأثنى البرهان في خطابه أمام القمة العربية، على مواقف الدول الشقيقة والصديقة وتواصلها مع المجلس العسكري ودعمها وتشجيعها وتضامُنها مع خيارات الشعب السوداني، ومُباركتها للتغيير التّاريخي الذي شهده السودان بما يُمكن أن يمثل سانحة لمراجعة أوضاع السودان المختلفة.
الخرطوم:صحيفة الصيحة
1 التعليقات
لمعي
2019/06/01 at 3:30 م (UTC 2) رابط التعليق
انتو ماعندكم غير الموضوع دي تلوكو فيهو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟