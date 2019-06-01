قوات أمنية تطوّق شارع النيل

قالت مصادر لـ”باج نيوز” إنّ قوات من الجيش السوداني، الدعم السريع، جهاز الأمن أغلقت شارع النيل بالعاصمة الخرطوم وذلك تنفيذًا لخطة أمنية بمحيط مقر الاعتصام.
ومؤخرًا، شهد شارع النيل في المنطقة أسفل الجسر الحديدي عمليات قتل وإصابات وسط المواطنين، وفق ما أعلنت لجنة الأطباء المركزية السودانية سابقًا.
وبحسب ما علم”باج نيوز” فإنّ الخطوة تأتي من أجل محاصرة المنطقة بغية تنظيفها بعدما أعلنت السلطات عن ظواهر سالبة تسودها أدّت إلى فوضى.
وتأتي خطوة، إغلاق القوات لشارع النيل في أعقاب أنباء أشارت إلى أنّ المجلس العسكري وإعلان قوى الحرية والتغيير سيعاودان التفاوض مجددًا بعد توقف دام لأكثر من أسبوع.
ومنذ أبريل المنصرم، يعتصم آلاف من السودانيين في مقر القيادة العامة للجيش مطالبين المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية بعد الإطاحة بنظام عمر البشير.
الخرطوم: باج نيوز