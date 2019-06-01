عبد الرحمن عمسيب: كولومبيا كعنترة بن شداد .. أذا حمي الوطيس نادى عليه القوم يابن سيدنا

كولومبيا هذه كعنترة بن شداد .. أذا حمي الوطيس نادى عليه القوم يابن سيدنا ..
وأن أنتهى أمرهم الى سلام .. عاد أبنآ للسوداء ..
هولاء الغبش و المروجين و بائعات العرقي و الهوى و أطفال الشوارع و معتادى الأجرام و قاطعي الطرق و الهجامين ..الخ هم أصحاب العود الصلب .. هم الذين يتصدون لكتائب الظل و قذائف البمبان و زخات الرصاص .. بدون هولاء ما كان أفندية جمهورية ما وراء عبيد ختم ليصمدوا في الميدان ساعة .. لكن لا أحد من الافندية و الأفندية المضادة يتشرف بهولاء ..
هذه المشاهد تخبرنا عن قبح العالم .. هو يقتل على بوابات شارع النيل .. و قوى الحرية و التغيير تقول أن الذين في شارع النيل مندسين و مفتعلي شغب و لا يمثلونها .. كولمبيا كلها لا تمثلها ..
و عندما ينقل الى مستشفى ما مجندلآ .. يتاجر بدمه كشهيد و يزايد به على المجلس الأنتقالي و يكتب على حائط الشهداء .. دون خجل !
عمومآ الأعتصام مثله مثل الحراك الذي أنتظم هذه البلد في الأشهر الماضية .. سيدفنان معآ قريبآ .. و ستطوى هذه الصفحة من تاريخ السودان ..
سنحمل نحن الأقلام لنكتب عن نخبة حزبية سرقت أحتجاجات شعبها و تاجرت بدمه .. و فوق ذلك خذلته ..
عبد الرحمن عمسيب
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