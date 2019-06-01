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2019/06/01

2019/06/01


عبد الرحمن عمسيب: كولومبيا كعنترة بن شداد .. أذا حمي الوطيس نادى عليه القوم يابن سيدنا



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كولومبيا هذه كعنترة بن شداد .. أذا حمي الوطيس نادى عليه القوم يابن سيدنا ..

وأن أنتهى أمرهم الى سلام .. عاد أبنآ للسوداء ..

هولاء الغبش و المروجين و بائعات العرقي و الهوى و أطفال الشوارع و معتادى الأجرام و قاطعي الطرق و الهجامين ..الخ هم أصحاب العود الصلب .. هم الذين يتصدون لكتائب الظل و قذائف البمبان و زخات الرصاص .. بدون هولاء ما كان أفندية جمهورية ما وراء عبيد ختم ليصمدوا في الميدان ساعة .. لكن لا أحد من الافندية و الأفندية المضادة يتشرف بهولاء ..

هذه المشاهد تخبرنا عن قبح العالم .. هو يقتل على بوابات شارع النيل .. و قوى الحرية و التغيير تقول أن الذين في شارع النيل مندسين و مفتعلي شغب و لا يمثلونها .. كولمبيا كلها لا تمثلها ..
و عندما ينقل الى مستشفى ما مجندلآ .. يتاجر بدمه كشهيد و يزايد به على المجلس الأنتقالي و يكتب على حائط الشهداء .. دون خجل !

عمومآ الأعتصام مثله مثل الحراك الذي أنتظم هذه البلد في الأشهر الماضية .. سيدفنان معآ قريبآ .. و ستطوى هذه الصفحة من تاريخ السودان ..

سنحمل نحن الأقلام لنكتب عن نخبة حزبية سرقت أحتجاجات شعبها و تاجرت بدمه .. و فوق ذلك خذلته ..

عبد الرحمن عمسيب
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