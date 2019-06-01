حميدتي: نسعى لقيام دولة مدنية لكن بالقانون ومشاركة كل الشعب السوداني

شرف الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الافطار الرمضاني الذي نظمه المجلس الاعلي لقبائل رفاعة الكبري وخلاوي همشكوريب والجميلاب بالساحة الخضراء دعما وتأييدا للمجلس العسكري.
واكد دقلو ان الحكومة المدنية التي تطالب بها بعض القوي السياسية نحن ايضا نسعى لقيام دولة مدنية لكن بالقانون ومشاركة كل الشعب السوداني وقال “اي شخص يخطيء يحاسب بالقانون ولاكبير عليه” منوها الى ان المخطط الممنهج ضد قوات الدعم السريع وقائده لاتخيفنا واننا كشفنا مخططهم.
وثمن حميدتي دور قيادة المجلس العسكري واعضاءه موضحا انهم قدر المسؤولية وانهم لن يفرطوا في استقرار السودان.
واشاد حميدتي بدور المشايخ ونظار قبائل رفاعة في دعمها ومساندتها للمجلس العسكري.
وتحدث الشيخ عبد الباقي البصيري ناظر عموم قبائل رفاعة الكبري كما تحدث الشيخ سليمان بيتاي رئيس مجلس قبائل رفاعة وشيخ خلاوي همشكوريب مشيدين بالمجلس العسكري وبدوره في حفظ واستقرار البلاد مؤكدين وقوفهم ودعمهم للمجلس العسكري الانتقالي.
الخرطوم 1-6-2019م (سونا)