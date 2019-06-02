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2019/06/02

2019/06/02


زينب المهدي تكشف سبب رفع هيئة شؤون الانصار خيمتها من ميدان الاعتصام


زينب المهدي

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ما تنفقدوا بي شينة، للذين يتساءلون عن ‘الخيمة’.. الخيمة كانت بغرض محدد وقد ذهب رمضان والدنيا قبايل عيد وبذا انتفي السبب، تقبل الله الصيام والقيام وغفر الذنب وقبل التوب.
“خيمة هيئة شؤون الانصاربالقيادةالعامة لافطار الصائم وصلاة التراويح بالجزء بصوت الشيخ محمود قرشي ودعوة القيام وراتب المهدي بصوت الحبيب محمد احمد الفاضل حضور كبير في الصلاة
نسأل الله ان يجعله في ميزان الحسنات وربنا يتقبل الصيام والقيام ويجعلنا من عتقائه امين”

بقلم
زينب الصادق المهدي
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