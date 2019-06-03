العسكري السوداني يؤكد: “باب الاعتصام مفتوح”

أكد المجلس العسكري الانتقالي السوداني، لـ العربية/الحدث، الاثنين، أن ميدان الاعتصام مفتوح أمام الثوار ولا مانع للوصول إليه.
وكان حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي، قد أصدر الاثنين، بياناً أدان فيه فض الاعتصام بالقوة في السودان، معتبرا أن ما قام به المجلس العسكري يعتبر “غدرا وجريمة وتهورا”.
ووفقا للبيان، أشار الحزب إلى أن المجلس العسكري بهذا العمل لم يعُد منحازاً إلى الثورة السودانية بأي حال.
أفاد المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، بتوقعه استئناف مفاوضات الانتقال اليوم أو…
وأضاف البيان: “لقد اختار العسكري بوضوح أن يقف إلى الطرف النقيض لخيارات الأمة السودانية.. الثورة المضادة”، كما قال.
كما دعا الحزب جماهيره وكافة الشعب السوداني للنزول إلى الشوارع، وإقامة عشرات الاعتصامات داخل وخارج العاصمة، بحسب البيان.
استئناف المفاوضات
من جهته، توقع المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي، استئناف مفاوضات الانتقال اليوم أو غداً.
كما أشار كباشي إلى أن القوات لاحقت مسلحين فروا من منطقة كولومبيا المحاذية للاعتصام إليه، لافتاً إلى أن “كولومبيا باتت منطقة سائبة، وكان لا بد من تنظيفها”.
وكان ناشطون سودانيون قد أفادوا، في وقت سابق الاثينن، بمقتل 14 شخصاً وإصابة آخرين بجروح خطيرة أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم.
الحدث
1 التعليقات
Sabir
2019/06/03 at 11:20 ص (UTC 2) رابط التعليق
قال صلَّ الله عليه وسلَّم
( أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ )
متفقُُ عليه