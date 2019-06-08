المجلس الانتقالي السودان يؤكد حرصه على التفاوض

أعلن المجلس الانتقالي السوداني أنه يثمن مبادرة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، للوساطة، مؤكداً حرصه على التفاوض للتوصل إلى تفاهمات مرضية، مشيراً إلى “اننا نسعى للوصول بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان”.
المجلس العسكري الانتقالي
تعميم صحفي
يتوجه المجلس العسكري الانتقالي بالشكر والتقدير لحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية على مبادرتها الكريمة وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية في السودان والتي يقودها فخامة رئيس الوزراء الدكتور/ أبي أحمد .
والمجلس العسكري إذ يثمن هذه المبادرة يؤكد إنفتاحه وحرصه على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الامان بما يفضي للتأسيس للتحول الديمقراطي الذي هو هدف التغيير والتداول السلمي للسلطة في البلاد.
غرفة اخبار السودان
1 التعليقات
محمد جامع
2019/06/14 at 6:52 م (UTC 2) رابط التعليق
نسأل الله أن يصيبك بداء آكلة اللسان ، وأن يجعلك أبكم ، أيها المخنوث شمس الدين الذي لا يعرف الدين
– الله يلعنك أنت ومن معك في هذا المجلس الشيطاني الذي سميتموه بالمجلس العسكري الإنتقالي ، وأنتم لستم بعساكر ولستم بوطنيين ، ولكنكم مجموعة من المجرمين والخونه والمرتزقة الذين رضوا أن يكونوا تبع لمصر والسعودية والإمارات التي يدير حكمها الشيطان بن الشيطان العرص محمد بن زايد (لعنه الله في الدنيا والآخرة)
– نسأل الله أن يصيب محمد بن زايد ، بداء السرطان وأن ينتشر في جسده كإنتشار الجراد في المحاصيل ، وأن ينتقم الله منه ويرينا آياته فيه وفي كل من قتل وإعتدى على اليمنيين والليبيين والسودانيين … الخ
– ونسأل الله أن ينتقم من السيسي وأن يصيبه بداء السرطان في جميع جسده وفي رئتيه
– ونسأل الله أن ينتقم من الكاذب والمجرم والمرتزق والخائن السفاح البرهان ، وأن يصيبه بالسرطان في عقله وعينيه
ونسأل الله أن ينتقم من المبير المرتزق والقاتل المجرم حميدتي ، وأن يصيبه بداء السرطان في كليتيه وأن يصيبه بآكلة الكبد والرئة وأن يصيبه بالسكتة القلبية وأن يفجره بقنبله بحيث لا يفضل من جسده شيئا يدفن
– نسأل العظيم أن يدمر الجنجويد وأن ينتقم منهم جميعا وأن يصيبهم بوباء لا علالج له
– ونسأل الله أن يصيب الرئيس الأمريكي ترامب بداء آكلة المخ ، وأن يصيب وزير خارجيته بالسرطان وداء تخسر الدم ، لخساستهم ووقوفهم مع المجلس العسكري ومعهم الثلاثي البغيض الذي نسأل الله أن يدمرهم وأن يدمر بلادهم وشعوبهم وأن لا تقم لهم قائمة إلى يوم الدين ، ومعهم الحبشي الزنديق الذي نسأل الله أن يصيب بلاده بوباء يدمر شعبه