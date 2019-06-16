السنوسي: رأينا لا يعني مسحنا من المشهد السياسي بأمر الآخرين

قال رئيس شورى المؤتمر الشعبي المساعد السابق للرئيس المعزول إبراهيم السنوسي إن رأي الحزب لا يعني مسحه من المشهد السياسي بأمر الآخرين.
وذكر السنوسي أن الحزب ضد فض الاعتصام بالقوة وإراقة الدماء، وفي الوقت ذاته رأى أن اعتصام القيادة العامة صاحبته بعض الممارسات السالبة التي يرفضها الدين الإسلامي، وأضاف قائلاً: (مثلما يحرم الدين الإسلام قتل النفس فإنه يحرم الزنا والخمر وغيرها من المحرومات الأخرى).
وتابع حسب صحيفة الإنتباهة قائلاً: (أن يكون لنا رأي في السلبيات لا يعني أن يتم مسحنا من المشهد السياسي بأمر الآخرين).
الخرطوم (كوش نيوز)
4 التعليقات
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ابو محمد
2019/06/16 at 11:18 ص (UTC 2) رابط التعليق
(لا يعني أن يتم مسحنا من المشهد السياسي بأمر الآخرين)……يجب مسحكم من المشهد السياسي بحكم انكم من خطط ونفذ انقلاب 1989 علي الشرعيه …. وانكم مع الرئيس المخلوع لاخر يوم ….بل انك قلت ايها الثعلب ( لن نقفذ من مركب الانقاذ وهو يغرق) ايام المظاهرات …..اللهم عليك بالشيوعيين والاسلاميين فانهم لا يعجزونك ….
شكري
2019/06/16 at 12:25 م (UTC 2) رابط التعليق
كل بلاوي السودان من تحت راسكم وداير تكون في المشهد ؟ والله دي قوة العين زاتها.
كاروشة
2019/06/16 at 12:45 م (UTC 2) رابط التعليق
النعجة دوللى
mohamed ahmed
2019/06/16 at 2:23 م (UTC 2) رابط التعليق
شاركت في الانقلاب على الديمقراطية و تغطية الفساد و النهب و تدهور البلاد