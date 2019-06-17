حميدتي: عضوية “المجلس التشريعي” ستكون بالانتخاب

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان “حميدتي” أمس الأحد، جاهزية المجلس لتكوين مجلس الوزراء من الكفاءات والتكنوقراط عدا “المجلس التشريعي” الذي سيكون عبر الانتخاب، وقال إن فض الاعتصام قُصد به تشويه صورة “الدعم السريع”.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري خلال مخاطبته بقاعة الصداقة بالخرطوم لقاء أهل السودان الذي نظمته ولايات الوسط “الخرطوم، الجزيرة الكبرى، سنار، النيل الأبيض، نهر النيل، الولاية الشمالية، والنيل الأزرق” حسب صحيفة التيار، أنه لا بد من أهمية الجلوس مع أهل السودان جميعاً للاتفاق على كيفية إدارة الفترة الانتقالية، مؤكداً قيام انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية بعد الفترة الانتقالية.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
ود عازة
2019/06/17 at 4:48 م (UTC 2) رابط التعليق
والله وقعتنا وقعة سوداء ..وقعة مرضرضة ومكسرة .. البيحلنا من الهبل دا شنو ؟؟
يا اخي الزول دا بقي يتصرف واكنه هو رئيس السودان وهو الامر والناهي وهو البقر يكون او لا يكون يا اخي خليك مع عساكر وجمالك وطارد المهربين دا حاجات ما بتعرفها فما تقعد تلبخ سيب الموضوع للبيعرفوا ليه ..هسي في واحد جا تدخل في عسكريتك الهبلة دي .. ما تزيد الجرعة كدا والله والله ما تقعد فيها متهني وقبلك جنرالات عظام واولاد قبائل ما قدروا يقعدوا لم قالهم الشعب خلاص ارحلوا ..وبكدا انت بتستعجل قولة ارحل ..
حميدتي ارحل
ارحل ارحل
ود ابوعبيدة
2019/06/18 at 8:18 ص (UTC 2) رابط التعليق
إذا قام المجلس العسكري بتكوين حكومة كفاءات مباشرة بعد الانقلاب والتحضير لانتخابات عامة ، لما كانت الدماء سالت وازهقت الأرواح في الطرقات وساحة الاعتصام. المجلس التشريعي من غير إنتخابات غير شرعي وغير قانوني ولا يمثل كل الشعب السوداني لأنه تكون عن طريق المحاصصة ولأحزاب وقوى ليس لها قواعد شعبية فقط يسمون أنفسهم قياديين ولا يوجد من يقودون.