قال سفير جمهورية مصر العربية بالسودان حسام عيسى إن مصر تقف على مسافة واحدة من كافة الأشقاء في السودان وتحترم استقلالية القرار السوداني وتدعمه بما يحقق تطلعات الشعب السوداني وأهداف ثورته العظيمة.
وذكر السفير في بيان صحفي عقب لقائه أمس، كل من نائب حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف والقيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني عصام أبو حسبو في إطارالإتصالات المصرية مع مختلف الأطراف الممثلة للشعب السوداني، ذكر ان هناك ترتيبات جارية لعقد المؤتمر الوزاري للشركاء الإقليميين والمقرر عقده في أديس أبابا في العشرين من يونيو الجاري بهدف دعم الاشقاء السودانيين والعمل من اجل استعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب السوداني وهي المبادئ والملامح الرئيسية للتحركات المصرية بالنسبة للسودان على كل الاصعدة.
ولفت عيسى الى اهمية دور الشركاء الاقليميين للسودان بما في ذلك دول الجوار والايقاد وترويكا الرئاسة الافريقية في دعم الاشقاء السودانيين. (طبقاً للبيان).
وأضاف أن مصر تقف على مسافة واحدة من كافة الأشقاء السودانيين دون انحياز، وأنها حريصة أشد الحرص على أمن واستقرار السودان الذي لن يتحقق دون توصل السودانيين أنفسهم للتفاهمات والاتفاقيات المناسبة تجسيداً لتطلعات الشعب السوداني دون تدخل أو فرض من أحد.
وتابع البيان أن حسبو و يوسف عبرا عن رؤاهما بشأن التطورات الحالية في السودان والدور الذي يمكن أن تقوم به الدول والشركاء الإقليميين للسودان، واستمعا لوجهة نظر السفير فيما يتعلق بتطورات الاوضاع في السودان.
الخرطوم: إبراهيم عبد الرازق
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
Aboahmed
2019/06/18 at 7:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
مصر: نقف على مسافة واحدة من كل الأطراف السودانية لتحقيق أهداف الثورة
كذابييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين………………..