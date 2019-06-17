الحرية والتغيير: المجلس العسكري تنصل من اتفاق الوساطة الإثيوبية

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر، إن الوساطة الإثيوبية أبلغتهم بأن المجلس العسكري قد رفض الاتفاق، واتهم عمر العسكري بالتنصل من اتفاق الوساطة الإثيوبية.
ونفى عمر اتجاه أي حزب داخل “الحرية والتغيير” للمشاركة في تشكيل حكومة تكليف مهام مع المجلس العسكري، ووصف هذه الأحاديث حسب صحيفة آخر لحظة، بأنها (أحلام زلوط)، وقال إن موقف المبعوث الأمريكي كان داعماً للثورة ولكن لا نعول كثيراً على المجتمع الدولي.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
النصيح
2019/06/17 at 11:15 ص (UTC 2) رابط التعليق
أنتم منتهين أيها الأولاد المتهورون الواهمون عايزين تضيعوا ثورتنا بتفكيركم الغريب الشاذ
Alfred
2019/06/17 at 12:26 م (UTC 2) رابط التعليق
اجي رشاقة ناطي اقول دجاحي يلقط الحبة
محمد
2019/06/17 at 1:41 م (UTC 2) رابط التعليق
انت يا الماك نصيح موهوم اذا تطلب الامر الشعب كله يتسلح وتشوفو ليكم بلد بعد داك فاهم دى ثوره لا ترتجع يا غبى تبا لك ولامثالك