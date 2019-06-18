مفاجأة .. البشير لن يحاكم الأسبوع القادم

أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع محمد الحسن الأمين أن التهم الموجهة ضد البشير قيدت بواسطة فرد في الاستخبارات وليس بواسطة الدولة، في ذات الأثناء التي طالب فيها بإطلاق سراح بقية رموز النظام الموجودين بسجن كوبر، معلناً في ذات الأثناء ثقتهم في براءة البشير من التهم الموجهة ضده. وقال الحسن في حوار مع (الإنتباهة) إنهم كهيئة دفاع واثقون من براءة البشير، وأقر بوجود تعاطف شعبي كبير مع البشير، مشيراً لوجود مواطنين ذرفوا الدموع لحظة مشاهدتهم اقتياد البشير صوب عربة الاعتقال، وأكد الحسن أن البشير لن يقدم للمحكمة أو يحاكم الأسبوع المقبل.
الانتباهة
الخرطوم: عبد الرؤوف طه