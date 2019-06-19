الحزب الشيوعي: المجلس العسكري يريد ارجاعنا للقرون الوسطى

وصف القيادي بالحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف، مبايعة بعض العشائر والقبائل للمجلس الانتقالي بالردة.
وقال صديق يوسف في تصريح لـ (الجريدة) أمس، (المجلس الانتقالي يريد ارجاعنا قروناً الى الخلف ويعيدنا للقرون الوسطى)، ونوه الى أن القبائل كانت تحكم ايام السلطنة الزرقاء، واشار الى انهم لا يهمهم كثيراً أن تبايع القبائل المجلس العسكري أم لا، ولكن ما يهمهم هو قيام سلطة مدنية بقيادة قوى الحرية والتغيير عبر أسلحة السلمية، وشدد على أن سلاحهم للوصول للسلطة المدنية هو الإضراب والعصيان والاحتجاجات.
الخرطوم: رابعة أبو حنة
صحيفة الجريدة
2 التعليقات
ابو محمد
2019/06/19 at 10:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
(قيام سلطة مدنية بقيادة قوى الحرية والتغيير عبر أسلحة السلمية)… قيام سلطة مدنية عبر الانتحابات الحره …ليس عبر الاضراب والعصيان والجرجره …….انسحب البساط من تحت اقدام قحت …. انه من المحبط حقا ان يؤؤل كل ذلك الحراك والابداع الثوري من قبل الشباب الي شهوه السلطة والتسلط عند اليسار ….. نريد حكومة انتقاليه لا حزبية ….. اللهم عليك بالشيوعيين والاسلامويين فانهم لا يعجزونك …..
ود عازة
2019/06/19 at 5:24 م (UTC 2) رابط التعليق
ومازال هذا المسخ يحلم ولا يزال هذا الحزب الموهوم انه سيحكم السودان يوما ..تبا لكم ولككامل اليسار والله لن تحكمونا يوما ولو اعدنا البشير للحكم اهون علينا ..كذابون منافقون وافكاون ومدعون وكيسكم فاااااضي