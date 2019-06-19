مصر: ندعم استقرار السودان ولا ننحاز لأي طرف

أكد السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى احترام بلاده الكامل للقرار السوداني وعدم التدخل في الشأن السوداني من جانب أي طرف إلا لمساعدة السودان وبرغبة الأطراف السودانية، مؤكداً احترامهم لاستقلالية القرار السوداني ودعمه والمساعدة في وضعه موضع التنفيذ، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني وثورته العظيمة.
وقال حسام لدى لقائه عدداً من قيادات قوى الحرية والتغيير، إن مصر تدعم استقرار السودان وتقف إلى جانب كافة الأشقاء السودانيين دون الانحياز لأي طرف، من أجل استعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الذي قام بثورته المجيدة.
وشدد على أن مصر من موقعها كرئيس للاتحاد الإفريقي وكدولة شقيقة تربطها بالشعب السوداني علاقات تاريخية وروابط أزلية، تقدر أهمية دور الشركاء الإقليميين للسودان بما في ذلك دول الجوار والإيغاد والترويكا الرئاسة الإفريقية في دعم الأشقاء السودانيين، والاستماع إلى المواقف التي تعرب عنها قوى الحرية والتغيير.
صحيفة السوداني
1 التعليقات
طارق عبداللطيف سعيد
2019/06/20 at 6:28 م (UTC 2) رابط التعليق
*** أفلح إن صدق