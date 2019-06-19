مسار: سنشارك في أي حكومة للمرة الثانية والثالثة والرابعة

أكد عضو تحالف نهضة السودان، رئيس حزب الأمة الوطني عبد الله مسار، أحقيتهم في المشاركة في أي حكومة للمرة الثانية والثالثة والرابعة – على حد تعبيره – باعتبارهم جزءاً من أبناء السودان، وأضاف أن البلاد ليست حكراً على جهة، وتابع “لا يحرمهم من هذا الحق إلا ارتكابهم لفساد”، وأردف حسب صحيفة آخر لحظة، “لن نترك العسكري حال أعطى قوى الحرية السلطة”.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
سوداني حزين
2019/06/20 at 8:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
امشي شوف ليك شغلة تاني معقول بس تشارك مع الكيزان وتطول عمر حكمهم وجاي بعد الثورة بالتي نجحت بفضل الله تقول نشارك طيب لو بفهمك دا الكيزان برضهم سودانيين يعني يجوا يقولوا عايذين نشارك في الحكم نقول ليهم مرحب انت والكيزان الي الشارع ليس لكم مكان في الحكومة الانتقالية واذا انت فعلا عندك حزب وثقل في الشارع السوداني استعد للانتخابات بعد الفترة الانتقالية لكن غير كدا ماعندك طريقة
ابوهبه
2019/06/20 at 4:31 م (UTC 2) رابط التعليق
قالو حكومة كفاءات وتكنوقراط ما مخصضات انت وحزبكم الام مابطلعو منه كفء امش افتح لك قهوة ولي كافتريا جنب مجلس الوزراء
محمد احمد
2019/06/20 at 6:54 م (UTC 2) رابط التعليق
ما عندك مهنة غير السياسة شوف ليك شغلانة تعيش منها عاوزين نشوف وجوه جديدة