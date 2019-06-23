ياسر العطا: عودة الإنترنت مربوطة بإعلان الحكومة

أغلق المجلس العسكري الباب تماماً أمام عودة الاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم أو حاميات عسكرية أخرى.
وقال عضو المجلس العسكري الفريق ركن ياسر العطا إن عودة الإنترنت مرة أخرى بعد إعلان الحكومة وتحقيق الاستقرار الأمني.
ورأي العطا حسب صحيفة الإنتباهة، أن قوى الحرية والتغيير تنصلت من التمثيل المدني للمكونات السياسية الأخرى بالمجلس (السيادي).
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
Aboahmed
2019/06/23 at 8:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
بالله عليكم دي حكومه !!!!!!!!!!!!!
يا حكومة ضحكت من جهلها الامم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الانترنت مهدد للامن القومي !!!!!!!!!!!!!!!!!
اول دوله في العالم تقول الكلام الفارغ ده !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ود بندة
2019/06/23 at 1:13 م (UTC 2) رابط التعليق
لازم يكون هناك استفتاء خاص لرجوع النت.