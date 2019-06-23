الاتحاد المسجل : قوى الحرية لهل القدح المعلى في الثورة ولا أحد له حق في مغالطتها

أعترف الحزب التحادي الديمقراطي (المسجل) بدور قوى الحرية والتغير في الثورة واسقاط النظام . وقال الأمين العام المكلف “أحمد بلال عثمان” في مؤتمر صحفي أمس ,ان قوى الحرية لها القدح المعلى في هذا الحراك وان هذا حق لايمكن لاحد ان يغالطه , لكنه أكد أن الحراك ماكان له ان ينجح لولا تدخل الجيش الذي فتح ابوابه للثوار , وزاد 🙁 لذلك لابد أن تكون الشراكة بين الجانبين قايمة ) وطالب “بلال” القوات المسلحة لأن تقوم بدورها في حفظ الأمن بعد تسليم السلطة للمدنين , داعيا قوى التغيير الى ضرورة التوصل الى اتفاق لازالة حالة الاحتقان القائمة , مشيرا الى النظام السابق ترك الكثير من المخلفات , وانتقد دعوة الثوار بعزل الجميع , منوها أن العدالة الانتقالية الناجزة هي الحل , ورأى “أحمد بلال ” أن الهوة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير ليست كبيرة ويمكن تجاوزها
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1 التعليقات
على طه
2019/06/23 at 12:45 م (UTC 2) رابط التعليق
كرشوك يا دكتور ناس حزبك جيت تكسر في التلج لناس التغيير؟ النقاش مش في أنهم قادوا الحراك ام لا.. النقاش هل ده يديهم الحق في الانفراد بالبلد لأربعة سنين؟! غايتو الله يساعدك.