(192) مليار جنيه خسائر الخرطوم في الأحداث الأخيرة

كشف ممثل وزارة البنى التحتية في اللجنة التي كوّنها المجلس العسكري لتقدير خسائر التفلّتات الأمنية، التيجاني يعقوب، أن خسائر وزارة البنى التحتية بالعاصمة الخرطوم، تمثلت في أضرار بالإنترلوك والبلاط والأسفلت وإشارات المرور ومعدات السلامة المرورية والاستوبات وأعمدة وكيبلات الإنارة و(الترتوارات)، وأوضح أن تقديرات الخسائر بلغت (192) مليون جنيه.
وقال يعقوب لـ (الصيحة) أمس، إنهم خاطبوا الأمين العام لولاية الخرطوم بتقديرات الخسائر لرفعها للجنة التي كوّنها المجلس العسكري برئاسة قائد البحرية الفريق أول محمد سيد أحمد المرزوقي، وأضاف أنهم عقدوا أربعة اجتماعات ناقشوا خلالها حجم الخسائر في كل ولايات السودان خاصة “البحر الأحمر، نهر النيل- عطبرة، القضارف والجزيرة- مدني”.
(الصيحة)، أجرت تحقيقاً عن خسائر الاعتصام والأحداث الأخيرة تطالعونه في أعدادها القادمة.
الخرطوم: محيي الدين شجر
صحيفة الصيحة
2 التعليقات
جميل بثينة
2019/06/24 at 1:37 م (UTC 2) رابط التعليق
الخسائر البشرية كيف والا الانسان ارخص شئ عندكم الله ينتقم منكم
يا اتباع الشيطان وبالمناسبة وين الناس القتلوا الشباب فى اعتصام القيادة
العامه والله المستعان
محمد احمد
2019/06/24 at 1:48 م (UTC 2) رابط التعليق
اين لجنة زهق الارواح