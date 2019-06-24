نقل محاكمة البشير على الهواء مباشرةً

قال المجلس العسكري إن الرئيس المعزول عمر البشير سيحاكم على كافة الجرائم المتهم بها من قبل المحكمة الجنائية الدولية بالخرطوم. وأعلن المجلس عدم السماح بمحاكمة أي سوداني بالخارج، وقال إن محاكمة البشير ستنقل على الهواء مباشرةً.
وذكر رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس صلاح عبد الخالق لـ (تانا 4 ميديا) أن مدعي المحكمة الجنائية طالبت السلطات بتقديم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته داخل السودان، ولفت إلى أنهم يرحبون بمحاكمته بالداخل. وشدد على أن البشير سيحاكم على كل القضايا التي يواجه فيها اتهامات بارتكاب جرائم في دارفور، وستكون محاكمته منقولة على الهواء مباشرة،
وأضاف قائلاً: (القضاء قادر على ذلك، ويتمتع بالنزاهة والاستقلالية الكاملة، والقضاة الأوروبيون ليسوا أفضل من السودانيين لا علماً ولا أخلاقاً، وليسوا أكثر حرصاً منّا على حقوق السودانيين).
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