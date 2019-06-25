الشيوعي والأمة القومي والمؤتمر السوداني يؤيدون تسليم البشير للجنائية الدولية

أكدت أحزاب (الشيوعي السوداني والأمة القومي والمؤتمر السوداني) تأييدها لتسليم رئيس الجمهورية المخلوع المشير عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكر القيادي في الحزب الشيوعي السوداني يوسف حسين في تصريح لـ (الجريدة) أمس، أن الحزب مجمع على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وقال (طالبنا بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية لما أرتكبه من جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وغيرها من الجرائم والعالم كله شاهد على جرائمه وعلى رأسها جرائم دارفور).
ومن جانبه قال نائب الامين السياسي لحزب المؤتمر السوداني الماحي سليمان، أن المجلس العسكري متعنت ويريد الاستئثار بالسلطة ويتدخل في صلاحيات النائب العام وليس أمامنا غير تسليم البشير وكل المتهمين في الحروب ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي للقضاء الدولي الذي تمثله المحكمة الجنائية الدولية.
ومن جهته أكد رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي محمد المهدي حسن، أن تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية أمر لابد منه، وعزا ذلك لضعف القضاء السوداني وعدم وجود القوانين التي تعاقب على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحروب ضد الإنسانية.
الخرطوم: إدريس عبدالله
صحيفة الجريدة
3 التعليقات
يوسف كبشور
2019/06/25 at 11:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
لكن أولاده الذين ورثوه لا يريدون أن يسلموه للجنائية فهو الذي منحهم رتب الفريق ومافيش واحد في الجيش بيصل رتبة فريق الا كوز فهؤلاء كيزان فلن يسلموه للجنائية وجاكم البشير ليحكم السودان في صورة ثانية ربما ستكون 30 سنة أخري فالكيزان لا يمكن أن يتركوا الحكم بسهولة لأنهم وجدوه بصعوبة رغم أنف الشعب .
بابو
2019/06/25 at 11:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
ولو سلمتوه المحكمة الجنائية وحكمت عليهو بسنة واحده سجن او طلعتوا براه …. ح تعملوا شنو؟
ابوعبدالله
2019/06/26 at 7:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
الدروة بس او تسقط 3##