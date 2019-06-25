طه وهارون يعترضان على عدم تمليكهما (تلفزيون)

قالت رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان حورية إسماعيل، إن عدد المحتجزين من رموز النظام المباد بلغت (23) محتجزاً من بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير.
وأفصحت حورية في تصريحات أمس، عن احتجاجات من القياديين بالنظام السابق علي عثمان محمد طه وأحمد هارون، على منعهم من أداء الصلاة في جماعة والسماح لهم بها بعد خمسة أسابيع لدواعٍ أمنية، ولفتت حسب صحيفة الإنتباهة، إلى اعتراضهما على عدم قبول إدارة السجن لطلبهم بتمليكهم “تلفزيون” داخل غرفهم وممارسة الأنشطة الرياضية، ففيما قبلت طلب والي الخرطوم في النظام السابق عبد الرحيم محمد حسين بمده بسرير “خشب” من أسرته لجهة تعرضه لآلام في الظهر، سمحت للمحتجزين براديو وتصفح الصحف والكتب بجانب تعيين أطباء على نفقتهم الخاصة.
الخرطوم (كوش نيوز)
4 التعليقات
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يوسف كبشور
2019/06/25 at 3:34 م (UTC 2) رابط التعليق
تلفزيون أيه يا مجرمين يا حرامية كمان عندكم نفس تتفرجوا في التلفزيون مفروض تكونوا متأثرين بفضائحكم يا كيزان يا سارقي أموال الشعب السوداني مافيش أسوأ من كلمة حرامي الله ينتقم منكم ذي ما أذيتوا السودان وتسببتم في نكسته .
محمد
2019/06/27 at 10:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
حرامية قال تلفزيون قال سبحان مغير الاحوال من سكن في القصور الى سجن كوبر
يوسف كبشور انت من طيبه بتاعة ابوجبيهة
Mohammed Hassan
2019/06/27 at 7:00 م (UTC 2) رابط التعليق
غايتو انا ما مصدق الكلام دا أقسم بالله
د بلد
2019/06/29 at 3:54 م (UTC 2) رابط التعليق
ادوهم تلفزيون فيهو قناة واحده : قناة السودان القومية