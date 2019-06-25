حميدتي يطلب من تجار العملة تقديم رؤية لإيقاف المضاربات في النقد الأجنبي

طلب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمد أن دقلو “حميدتي” من تجار الذهب تقديم رؤية وتصور كامل خلال 24 ساعة عن كيفية بيع الذهب المنتج لبنك السودان المركزي.
وقال الناطق الرسمي وأمين الإعلام بشعبة مصدري الذهب عبد المولى القدال لـ(السوداني) إن حميدتي اجتمع بشعبة مصدري الذهب وتجار العملة بالقصر الجمهوري أمس وطالبهم بإعلاء الحس الوطني والبعد عن الجشع وتحقيق المصلحة للاقتصاد الوطني، كما طالب تجار العملة بتقديم رؤية واضحة لإيقاف المضاربات في النقد الأجنبي.
وأكد القدال إجراء مشاورات مع كافة الأعضاء لتسليم الرؤية لنائب رئيس المجلس العسكري، مشيرا إلى أن حميدتي أبلغهم بحاجة البلاد إلى وقفة تجار الذهب وتفهمهم لأهميته لصالح الاقتصاد إضافة إلى انعكاس ارتفاع كل من الذهب والدولار على معيشة المواطنين.
الطيب علي
السودانى