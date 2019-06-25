حميدتي: منسوبو الوطني يقفون وراء المظاهرات لمداراة فسادهم وفضائحهم

اتهم نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي منسوبين للمؤتمر الوطني بالوقوف خلف الاضرابات والمظاهرات لمداراة ملفات فسادهم وتغطية فضائحهم ـ بحسب قوله ـ . ولوح حميدتي بإجراءات سريعة ومستعجلة لمعالجة ارتفاع أسعار الدولار والذهب وزاد (العلاج سيكون جذرياً وليس بالبندول).
وأشار الى غياب الرقابة في الأسواق مما فاقم من زيادة الأسعار بنسب كبيرة، وجزم بأن الدولة ستتجاوز محنتها، وقال (بنمرق من الذلة والشحدة ومد اليد). وقال حميدتي في خطاب أمام حشد جماهيري بقاعة الصداقة أمس، إنهم سمعوا بمقترحات الوساطة الإثيوبية من التلفزيون قبل أن يصل الوسيط من بلاده, وزاد بالقول (الإملاءات جاتنا جاهزة مثل الجلابية مفصلة بمقاس محدد).
وطالب حميدتي باقتسام مقاعد المجلس التشريعي 50% للحرية والتغيير ومثلها لباقي الأحزاب.
نزار سيد أحمد
الانتباهة