الخرطوم تدين الهجوم على مطار أبها بالسعودية

أدانت الخرطوم الهجوم الذي تعرض له مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ونتج عنه قتيل وأكثر من عشرين مصاباً من المدنيين.وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي أصدرته أمس (الإثنين) :إن استهداف مطار مدني يستخدمه آلاف المدنيين يومياً لهو جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وتهديد
مباشر لسلامة المدنيين بمن فيهم قاصدو بيت الله الحرام في موسم الحج، مبيناً أن استهداف استقرار وسلامة أراضي المملكة العربية السعودية يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة وللسلم والأمن الدوليين، مؤكدة تضامن السودان الكامل مع المملكة في وجه هذه التهديدات الإرهابية.
المجهر