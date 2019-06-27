قوى التغيير: دول الترويكا دعت للاتفاق مع المجلس العسكري قبل 30 يونيو

كشفت قوى الحرية والتغيير، أن دول الترويكا دعت إلى التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري قبل يوم 30 يونيو الجاري.
وأكدت متابعات (الجريدة) أن ممثلي الدول الثلاث (أمريكا، بريطانيا والنرويج)، أعربوا في اجتماعهم مع قوى الحرية والتغيير أمس، عن تخوفهم من حدوث مواجهات مع المجلس العسكري في المليونية المعلنة يوم 30 من الشهر الحالي.
وطبقاً للمتابعات فإن ممثلي الترويكا أصروا على إيجاد حل يقبل به الشعب السوداني، وأنهم دعوا إلى القبول بما وصفوها بالحلول الوسطى، وأعربوا عن أملهم في التوافق حول خيار يخرج السودان من الأزمة الراهنة.
وكشفت المتابعات عن دعوات من جهات (داخلية وخارجية) لإلغاء المجلس التشريعي في حال تعثر الاتفاق حول النسب التمثيلية فيه، وأشار إلى تقديم جهات لمقترحات تمثلت في المناصفة في التشريعي أو 60% لقوى التغيير مقابل 40% للقوى الأخرى و55% لقوى التغيير مقابل 45% للقوى الأخرى.
وفي السياق شدد تحالف قوى الحرية والتغيير على الالتزام بالاتفاق الذي توصلت إليه سابقاً مع المجلس العسكري، ولفت قيادي بالتحالف إلى دعم الاتحاد الإفريقي والمبادرة الإثيوبية لإعادة الاتفاق السابق، وأفاد أن المبعوث الأمريكي سافر في جولة بدول الجوار لاستقطاب دعم للاتفاق قبل يوم 30 يونيو.
الخرطوم: سيد أحمد إبراهيم
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
elbagir nassir
2019/06/27 at 1:47 م (UTC 2) رابط التعليق
by by 67% no way please look for other resealable solution, don’t dream although u have the right to do so