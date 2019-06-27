الاتصالات: عودة الإنترنت الأسبوع المقبل وحظر وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت هيئة الاتصالات والبريد، عودة الإنترنت الأسبوع المقبل، وحظر وسائط التواصل الاجتماعي.
وذكر المدير العام للهيئة مصطفى عبد الحفيظ وفقاً لمصدر أمس، أن حظر وسائط التواصل الاجتماعي سيكون مستمراً لجهة أنها تهدد الأمن.
وقال عبد الحفيظ حسب صحيفة الإنتباهة، إن الإنترنت سيعود لكل الأجهزة المحمولة، وسيتمكن المستهلكون من تطبيق المعاملات الإلكترونية عبر الهاتف مع استمرار حظر وسائط التواصل الاجتماعي.
وكشف عن اجتماع مع الأمين العام للمجلس العسكري، خلص الاجتماع لإعادة خدمة الإنترنت، وقال إن قطع الإنترنت تم بصورة قانونية بعد أن صار مهدداً للأمن القومي.
وأقر بتضرر بعض شركات الاتصالات من قطع خدمة الإنترنت، وأوضح في الوقت نفسه دفع الجهات التي قطعت الإنترنت فاتورة مالية مقابل قطع الخدمة، ورفض الإفصاح عن القيمة المالية التي تدفع نظير قطع الإنترنت.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
شكري
2019/06/27 at 2:11 م (UTC 2) رابط التعليق
الفايدة شنووو؟
جميل بثينة
2019/06/27 at 2:14 م (UTC 2) رابط التعليق
مهدد للامن لانه ينقل الحقائق التى حدثت فى مجزرة القيادة العامه وكل الجرائم
فى شباب السودان لكن كل شئ موثق ومحفوظ الى يوم الحساب حتى لو طال
الزمن وعندكم البشير واعوانه رغم عدم محاكمتهم حتى الان لكن الشعب السودانى
لا لن ينسي ما حدث فى اعتصام القيادة الى يوم الدين وسوف يورث ويتكتي كتب توثق لكل الذى حدث
وفى يوم ما سوف يكون هناك فيلم يحكى للاجيال القادمة بسالة شباب الثورة 2019/06/03
والتضحية الكبيرة التى دفعوها من اجل سودان جديد تعيشون فيه اليوم ديمقراطي
وقانونى دولة كبيرة تسع الجميع والله المستعان