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سياسية

2019/06/29

2019/06/29


الحرية و التغيير: نتوقع الاتفاق مع (العسكري) في أية لحظة



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قالت “قوى الحرية والتغيير” إنها تتوقع التوصل لاتفاق في أية لحظة مع المجلس العسكري، في ذات الأثناء التي أبدت فيها عدم ممانعتها في التنازل عن نسبة الـ(67%) التي اتفقت عليها من قبل كنصيبها في المجلس التشريعي الانتقالي الذي يتوقع تكوينه.

وقال عضو قوى التغيير” محمد عصمت حسب صحيفة الإنتباهة: (طالما قبلنا بـ”33%” للأحزاب غير الموقعة على إعلان الحرية لا أظن أن هنالك مشكلة إن كانت النسبة “60%” لـ”الحرية والتغيير” أو “40%” للقوى الأخرى.

الخرطوم (كوش نيوز)

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