الحرية و التغيير: نتوقع الاتفاق مع (العسكري) في أية لحظة

قالت “قوى الحرية والتغيير” إنها تتوقع التوصل لاتفاق في أية لحظة مع المجلس العسكري، في ذات الأثناء التي أبدت فيها عدم ممانعتها في التنازل عن نسبة الـ(67%) التي اتفقت عليها من قبل كنصيبها في المجلس التشريعي الانتقالي الذي يتوقع تكوينه.
وقال عضو قوى التغيير” محمد عصمت حسب صحيفة الإنتباهة: (طالما قبلنا بـ”33%” للأحزاب غير الموقعة على إعلان الحرية لا أظن أن هنالك مشكلة إن كانت النسبة “60%” لـ”الحرية والتغيير” أو “40%” للقوى الأخرى.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
الكوشى
2019/06/29 at 10:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
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