تخصيص (100) ألف جنيه للعمد المشاركين في لقاءات العسكري مع الإدارات الأهلية

خصص ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺒﻠﻎ 100 الف ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻌﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺗﺴﻠﻤﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ 15 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻭﺗﻢ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻦ ﻋﺮﺑﺘﻴﻦ.
وحسب صحيفة الجريدة ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺸﻮﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺄﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺑﺒﺮﻱ ﺃﻛﺪﺕ ﺫﺑﺢ 61 ناقة وبين 10 – 20 ﺧﺮﻭﻓﺎً ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، والتي استمرت لأكثر من 3 ﺃﻳﺎﻡ، ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ 10 ﺁﻻﻑ ﻣﺸﺎﺭك.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
ودأمدرمان
2019/06/30 at 12:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
بأي حق يتم تبذير أموال الشعب في أمور لا تخدم البلد وإنما لمصالح خاصة بالمجلس العسكري لتثبيت وضعه ذبائح ونثريات وتمليك عربات وهذا ما كانت تفعله حكوومة الإنقاذ التي ثار عليها الشعب.
KHALIDFARIS
2019/06/30 at 7:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
لا فائده من هؤلاء العطاله ولن يحلوا مشكله الاقتصاد ولن يساهموا في مشكله بناء دوله هؤلاء هم اقطاعيون انتهي زمنهم وولي خساره فيهم ذبح الثيران.
السلام
2019/06/30 at 2:02 م (UTC 2) رابط التعليق
تلعبون وتبعثرون أموال الشعب مثلما كانت تفعل الإنقاذ وده دليل على انكم منهم واليهم. نفس العقليه والتفكير الساذج. الم يكن من الأفضل صرف هذه الأموال على المدارس والمستشفيات!!؟؟لماذا تصرفوا أموال الشعب علي هؤلاء العواطليه والارزقيه!! ؟