العسكري ينبه الي الازمة التي تعيشها البلاد

نبه المجلس العسكري الانتقالي الي خطورة الازمة التي تعيشها البلاد مؤكدا بانه يحمل قوي الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن اي روح تزهق جراء المسيرة التي اعلنت عنها يوم غد الاحد الموافق 30 يونيو .
واشار المجلس العسكري في بيان له تسلمت /سونا /نسخة منه الي ترقب المواطنين الاعلان عن توافق نهائي بعد اشهر من الفراغ الدستوري الذي لايحتمل الوطن استمراره اكثر من ذلك محذرا من اي خراب او ضرر يلحق بالمواطنين ومؤسسات الدولة جراء تعطيل المرور او اغلاق الطرق ومس المصالح العامة ومعاش الناس .
و أكد المجلس انه يبذل كل مافي وسعه لدرء الفتن وحفظ الامن والابقاء علي اللحمة الوطنية مشيرا الي انحياز القوات المسلحة لخيار الشعب وحرص المجلس العسكري الانتقالي الكامل علي الوصول الي حل وفاقي مع قوي الحرية والتغيير من اجل الخروج بالبلاد من واقعها الي واقع جديد تشكل فيه الحكومة الانتقالية وتهيأ السودان الي مستقبل واعد ترسخ فيه قيم الديمقراطية والعدالة والسلام.
سونا