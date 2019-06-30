الاتصالات تعيد الإنترنت بالثلاثاء وتحجب (مواقع التواصل)

أكد مصدر مطلع بالهيئة القومية للاتصالات، أنه ستتم إعادة خدمات الإنترنت لكافة المشتركين يوم الثلاثاء المقبل، لكن مع حجب خدمات مواقع التواصل الاجتماعي، وقال المصدر أمس، إن لجنة مختصة قررت إعادة الخدمة ليكون متاحاً للمواطنين حسب صحيفة الصيحة، خدمات المؤسسات الحكومية والهيئات والتقديم للجامعات وخدمات الكهرباء والتقديم للحج وغيرها من الخدمات، إلا مواقع التواصل الاجتماعي.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
أب لمبة💡
2019/06/30 at 11:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
هناك اخبار عن ماضي زوجة حميدتي الصغيرة و غرامياتها و قصصها الساخنة و الذين عشقتهم قبل ان يشتريها حميدتي
جنجويدي
2019/07/02 at 7:43 ص (UTC 2) رابط التعليق
اعمل حسابك يا ابو لمبة ده طعن في العرض وحميدتي بيلحقك امات طه