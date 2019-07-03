أمريكا تطالب بمحاسبة السلطات العسكرية في السودان على قتل المتظاهرين

طالبت السفارة الأمريكية في الخرطوم بمحاسبة السلطات العسكرية عن القتل الذي تم في تظاهرات (الأحد) ، وشجبت استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين .
وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها أمس أن التظاهرات السلمية في الخرطوم والعديد من المدن الأخرى في جميع أنحاء السودان في يوم 30 يونيو .
وبحسب صحيفة المجهر أكدت مرة أخرى مطالبة الشعب السوداني بحكومة انتقالية يقودها مدنيون ، ودعت للتواصل الي اتفاق فوري حول تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية تحظى بقبول واسع من الشعب السوداني .
الخرطوم (كوش نيوز )
1 التعليقات
مواطنة سودانية
2019/07/03 at 1:45 م (UTC 2) رابط التعليق
نحن دولة ولها سيادتها ولايحق لآمريكيا ولأى دولة فى العالم ان تتدخل فى شئوننا الداخلية وليس حريصين على السودان من اهله والآن الناس والأطفال والنساء يموتون فى سوريا واليمن وفى ليبا لاماذا لم تتدخلوا فى شئونهم نحن شعب لايرضى الحقارة والا الإذلة ولا الإهانة ويأهل السودان حافظوا على بلدكم من التدخلات الإجنبية لانهم لم يقدموا لكم الإ الخراب والدمار .
وفى الأية ( لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم )
فوقوا الى رشدكم ايها المسلمون