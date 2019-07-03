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سياسية

2019/07/03

2019/07/03


بلاغات ضد قوى التغيير وتجمع المهنيين


تجمع المهنين

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شرع رئيس منظمة الحسبة والتزكية عبد القادر عبد الرحمن أبو قرون في تدوين بلاغات ضد قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين في النيابة العامة تشتمل على (10) مواد قانونية، من ضمنها التحريض وقفل الطرقات وقطع حركة المرور أمام المركبات، وأضاف أبو قرون حسب صحيفة آخر لحظة، بأن قفل الطرقات أعاق حركة المواطنين وحجزهم عن التحرك ومنعهم من تحقيق مصالحهم، بجانب الأضرار التي تمثلت في حالات الوفاة والاعتداء والخسارات المادية الأخرى، فضلاً عن الترويج ضد الدين الإسلامي والإساءة إليه عبر تحميله أخطاء وتبعات تطبيق النظام السياسي السابق.

الخرطوم (كوش نيوز)

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