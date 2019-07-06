حركة عبد الواحد نور ترفض اتفاق قوى الحرية والتغيير و المجلس العسكري

رفضت حركة وجيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، الاتفاق الذي تم بين قوى قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري فجر الأمس، ووصفته بأنه خيانة للثورة ودماء الشهداء وجريمة بحق الوطن.
وأدانت الحركة في بيان أمس، الاتفاق، وقالت إنه مساومة واختطاف للثورة لإعادة إنتاج الأنظمة الصفوية (طبقا لتعبيرها)، وأشارت إلى أنها حذرت من ما أسمته تهافت القوى التي ظلت تبحث عن التسوية مع النظام البائد وتدعو لانتخابات 2020 قبل انطلاق الثورة بأشهر قليلة، وقالت إن هذه القوى عملت علي إختطاف الثورة منذ اليوم الأول، واستدلت بإعتراف القوى بالمجلس العسكري وإعطائه شرعية زائفة واعتباره جزءًا من الثورة، ونعتت أعضاء المجلس بأنهم مجرمي حرب وارتكبوا فظائعاً ضد المدنيين الأبرياء، وأكدت الحركة أنها ستقاوم كل ما ينتج من هذا الإتفاق وتعتبره إمتداداً للنظام البائد بكل تشوهاته وإخفاقاته وجرائمه.
وهاجم بيان الحركة قوى الحرية والتغيير قائلاً إنها وضعت نفسها في مرتبة واحدة مع نظام البشير بنسخته الثانية وأصبحت شريكاً له في كل الجرائم التي وقعت بحق السودانيين، وأضاف أنها تنازلت عن دماء الشهداء بقبولها بلجنة تحقيق محلية في أحداث فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الماضي، ونوه إلى لجنة التحقيق التي تم تكوينها للتحقيق في أحداث سبتمبر 2013 وتقييدها ضد مجهول، وطالب بلجنة تحقيق دولية لمعرفة مرتكب جرائم الثالث من يونيو.
وشددت الحركة على ضرورة مواصلة المقاومة حتى تحقق الثورة غاياتها وتتم تصفية مؤسسات النظام البائد ومحاكمة رموزه وإقامة سلطة مدنية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفق أسس جديدة.
الخرطوم: سيد أحمد إبراهيم
صحيفة الجريدة
3 التعليقات
جميل بثينة
2019/07/06 at 9:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
هكذا انت يا محمد نور لا يعجبك العجب ولا الصيام فى رجب نعم الاتفاق
ناقص لكن ليس هناك افضل من ذلك ولابد من حقن الدماء ونعمل علي بناء
هذه البلاد ولا نفضل نتحارب مع الجيش ونخرب البلاد وندمر كل شئ وان شاء الله
قدام نحقق المدنية الكاملة وبلاش تشاؤوم يا نور وانت معروف لا تحب السلام ابدا
sudani
2019/07/06 at 11:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله الاسمه محمد نور دا ما يرتاح الا تدمر السودان طيب حميدتي دا عنده خمسين الف مقاتل وهزمك انت الشايل السلاح واسا انت في فرنسا ينتصر عليه الثوار العزل كيف والجيش ايضا هل نحاربه كله ولمتين انت اما مجنون او عايش في مثاليات لاتنتمي للواقع اي تفاوض فيهو تنازلات وان شاء الله نصل لكل الحريه والديمقراطيه
المهاجر
2019/07/06 at 12:21 م (UTC 2) رابط التعليق
تعال سقطها نشوف جماهيرك