حضور عالمي كبير لاتفاق ” التغيير ” و “العسكري “

أعلن رؤساء ( اثيوبيا ، وتشاد ، ومصر ، وجنوب السودان ) ، أمس حضورهم لحفل الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير ، والمجلس العسكري .
وبحسب صحيفة الأخبار سيحضر ممثلون عن دول ( جنوب أفريقيا ، ونيجيريا ، واريتريا ، الامارات ، السعودية ، بريطانيا ، أمريكا ، فرنسا ، جيبوتي ، الصومال ، يوغندا ، رواندا ، أفريقيا الوسطى ، تونس ، ماليزيا ).
الخرطوم (كوش نيوز )
2 التعليقات
المهاجر
2019/07/07 at 2:24 م (UTC 2) رابط التعليق
مصر لااااااااااااااااااا
ودا العوض
2019/07/08 at 1:01 م (UTC 2) رابط التعليق
نعم اخي المهاجر لا يحضر احتفال التوقيع مصر ولا الامارات ولا السعودية ديل فرضوا شروطها واصلوا الاتفاق عشان يحموا مصالحهم هذه دول عدوة للشعب السوداني يستوفي بها مجلس حميرتي والبرهان اما نحن الشعب نغور في داهية لا بلد ولا تقدم ولا نمو اقتصادي دول خسيسة لا تتمني لنا خيرا قط واما العيب فهو في هؤلاء الخونة للدين والوطن لعنة الله عليهم أجمعين