التغيير تلغي العصيان المدني وخطط لتصفية تركة النظام البائد

أعلنت قوى الحرية والتغيير في أول خطوة لخفض التصعيد مع المجلس العسكري بعد الاتفاق، جدولاً جديداً للعمل الثوري.
وألغت بموجبه الجدول السابق المٌعلن لأسبوعين، ويشمل مليونية وعصياناً مدنياً وإضراباً سياسياً. ويبدأ الجدول الجديد الذي تحصلت عليه (الإنتباهة)، من يوم أمس، باجتماعات لجان الأحياء والمناطق بالعاصمة القومية والأقاليم حول واجبات المرحلة المقبلة كوضع خطط وبرامج عمل لكيفية تصفية تركة النظام البائد في المنطقة المعنية،
فيما خصص “الأحد” لمخاطبات واجتماعات المهنيين والموظفين بالشركات العامة والخاصة حول واجبات المرحلة واستعادة النقابات المهنية والحرفية والعمالية واستمرار اجتماعات لجان الأحياء، وستستمر اجتماعات لجان الأحياء ليوم “الإثنين” كذلك. وخصص الجدول “الثلاثاء”يوماً لبداية فعاليات المدن والأقاليم باسم واجبات المرحلة الانتقالية “ندوات، ورش عمل واجتماعات”، ” كما حدد “الأربعاء” يوماً للمبادرات الفردية والجماعية ونداء للمبدعين والتشكيليين لرسم جداريات الشهداء،
بينما ستعقد ندوات مركزية في العاصمة والأقاليم حول الراهن السياسي ومهام المرحلة الانتقالية يوم “الخميس”، وأعلن ليوم “الجمعة” حملة (حنبنيهو) بالأحياء والنوادي والمدارس والشوارع العامة ومواصلة حملة التشكيليين، واختتم الجدول “السبت” المقبل بأربعينية شهداء مجزرة “القيادة” ٢٩ رمضان وإحياء ذكرى شهداء الثورة في العاصمة القومية والأقاليم.
الانتياهة