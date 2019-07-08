تعرف على الطريقة الصحيحة لارتداء ملابس الإحرام أثناء الطواف

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية: إنه يستحب للحاج أو المعتمر أن «يضطبع» خاصة في طواف القدوم.
وأوضح «الجندي» لـ«صدى البلد» كيفية الاضطباع: أن يجعل الطائف وسط الرداء تحت كتفه اليمنى، ويرد طرفيه على كتفه اليسرى، ويترك كتفه اليمنى مكشوفة.
وأشار إلى أن الاضطباع خاص بالرجال فقط، ويسن -وهو كشف الكتف الأيمن- في طواف القدوم، وطواف العمرة فقط، فإذا تركه الحاج أو المعتمر فلا شيء عليه.
ونوه بأن ملابس الإحرام للرجل هي: إزار، ورداء، ونعل يلبسه في رجليه، موضحًا أن الإزار هو ثوب من قماش يلفه على وسطه يستر به جسده ما بين سرته إلى ما دون ركبته، وخيره الجديد الأبيض الذي لا يشف عن العورة “بشكير”.
وتابع: ورداء: وهو ثوب يستر به ما فوق سرته إلى كتفيه فيما عدا رأسه ووجهه، وخيره الجديد الأبيض “بشكير”.
وأكمل: ونعل يلبسه في رجليه يظهر منه الكعب من كل رِجْلٍ، والمراد بالكعب هنا: العظم المرتفع بظاهر القدم.
صدى البلد