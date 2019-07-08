الفراغ من صياغة اتّفاق الفترة الانتقالية خلال ساعات

كَشَفَ القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج، عن فراغ اللجنة الفنية الخاصّة بصياغة اتّفاق تَرتيبات الفترة الانتقاليّة الذي تَمّ الاتفاق عليه مع المجلس العسكري الانتقالي خلال الساعات المُقبلة، وتوقّع الحاج حسب (أس. أم. سي) أمس، تسليم الاتفاق عقب فراغ اللجنة الفنية من أعمالها مُباشرةً.
يُذكر أنّ اللجنة الفنية، بدأت عملها أمس الأول “السبت” في صياغة الاتّفاق الذي أُبرم بين “المجلس العسكري” و”قِوى إعلان الحُرية والتّغيير” الجمعة الماضية.
الصيحة
1 التعليقات
الأستاذ
2019/07/09 at 9:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
الصياغة القانونية لهذا الإتفاق يجب أن تكون وفقا لآخر دستور للبلاد مع الأخذ فى الإعتبار متطلبات المرحلة الإنتقالية ومهامها المحددة وفقا للقانون والدستور الجديد وعليه لا مجال لصياغه قانونيه للإتفاق وفقا لرؤية المحامى ساطع الحاج وهو أصلا ما متخصص فى هذا المجال