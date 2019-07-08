ترشيح “مناوي” و”الحلو” في المجلس..(الصيحة) تكشف تفاصيل تشكيل “السيادي”

كَشَفَت مصادر مُطّلعة على صلةٍ وثيقةٍ بالمرجعيات العُليا في “المجلس العسكري” و”قِوى الحُرية والتّغيير”، عن تشكيل المجلس السيادي المُنتظر إعلانه خلال يومين.
وقالت المصادر: بالإضافة للرئيس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” الذي سيتولّى منصب النائب الأول طِوال الفترة الانتقالية دُونَ تَبديلٍ، تمّ اعتماد أعضاء المجلس الثلاثة “الفريق شمس الدين كباشي والفريق ياسر عبد الرحمن العطا والفريق جمال عمر”، وخُرُوج الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق، وبشأن العُضو الخامس انحصرت التّرشيحات في الفريق أول عبد الماجد حامد خليل النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية والفريق شرطة محجوب حسن سعد.
وفي دوائر المُمثلين الخمسة لـ”قِوى الحُرية والتّغيير”، تمّ ترشيح رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز آدم الحلو والذي سيتولّى منصب نائب رئيس مجلس السيادة، إضافةً للبروفيسور منتصر الطيب ورئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم والبروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه.
وقالت مصادر مُقرّبة من حزب الأمة القومي، إنّ ترشيح البروفيسور فدوى عبد الرحمن، جاء بناءً على رغبة الإمام الصادق المهدي.
وعلمت (الصيحة) من مصادرها الخاصّة، أنّ نائب رئيس المجلس الفريق أول “حميدتي” أبدى تشدُّداً واضحاً لاختيار جبريل ومناوي والحلو كأعضاءٍ في المجلس السيادي بعد اعتراض بعض قيادات “الحُرية والتّغيير” على ترشيحهم.
الصيحة
5 التعليقات
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السلام
2019/07/09 at 8:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما ممكن إثنين من الزغاوة يكونوا في المجلس السيادي عشان بس شالوا سلاح، ده حايفتح الباب واسع لمشاكل أكبر نحن في غنى عنها.
بت ابوها
2019/07/09 at 12:28 م (UTC 2) رابط التعليق
الزغاوة منو؟؟؟؟واتنين من النوبة الكباشي والحلو واتنين من الجغليين …..تم الباقي عشان انتو ناس تحب الفتنة
شملول
2019/07/09 at 1:51 م (UTC 2) رابط التعليق
كنا عارفين ومتأكدين تماماً أن كل اللت والعجن واللف والدوران وتأخير الإتفاق سببه الرئيسي المحاصصة الحزبية، ولا عزاء للشعب المغلوب على أمره، يعني بإختصار رجعنا للمربع الأول، وهو الفشل الإداري والسياسي والفساد الحزبي الذي عشناه من قبل خاصة في عهد الديمقراطية الثانية، حيث كانت أختام الوزارات الإتحادية يحملها الوزراء في شنطهم ويقومون بالتوقيع والختم أحيانا في الشرع وعلى كبوت العربية، يا جماعة بصراحة قوموا إلى ثورتكم من جديد ولا تسلموها إلا للتكنوقراط الحقيقيين الذين لم تتلوث سمعتهم بالإنتماء لآئي حزب.
الكوشى
2019/07/11 at 12:07 ص (UTC 2) رابط التعليق
أين شرقنا الحبيب
abuahmed
2019/07/11 at 7:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
مفروض بس من الغرب دكتور جبريل فقط ولازم واحد من الشرق ولا خلاف على الحلو من كردفان الكبرى وجبريل عن دارفور الكبرى بس كمان لازم واحد يمثل الشرق ضروري جدا اشان يكون في توازن على الاقل ديل 3 وعاوزين واحد من الوسط