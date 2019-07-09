“ناشيونال انترست”: على واشنطن إعادة بناء اقتصاد السودان وعوائد السلام

طالبت صحيفة “ناشيونال انترست” الأمريكية، واشنطن بالمُشاركة في إعادة بناء الاقتصاد السوداني، وخلق عوائد للسلام عقب إزاحة الرئيس السابق عمر البشير وتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت الصحيفة، إنّه ينبغي على أمريكا ألا تُدير ظهرها للسودان عقب إقالة البشير، خَاصّةً وأنّ هناك دوراً حيوياً يُمكن أن تلعبه أثناء عملية إنفاذ التسوية السِّياسيَّة وتبعاتها، كونها الجهة الفاعلة الوحيدة التي يُمكنها جمع الاتّحادين الأوروبي والأفريقي ودول الخليج ومصر على طَاولة مُفاوضَات واحدة لمُناقشة الأولويات ووجهات النظر من أجل إعادة بناء الاقتصاد السُّوداني وخَلق عوائد السَّلام،
وأضافت بأنّ على واشنطن لعب دور ريادي لخلق موقف بنّاءٍ بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والحد من طُموحات الجهات الإقليمية الفاعلة، وأكّدت أنّ التطبيع مع السودان سيُترجم إلى أمن دولي، وأشارت الصحيفة إلى تغيير واشنطن سياستها تجاه السودان في الفترة الأخيرة، وقالت: “بالرغم من أنّ واشنطن اكتفت بدور المُتفرِّج في بداية الأزمة وجعلت مُهمّة حَلِّها لإثيوبيا،
إلا أنّه سُرعان ما استعادت دَورها الريادي من خلال تَعيين السَّفير السَّابق دونالد بوث مبعوثاً خَاصّاً للسُّودان، الأمر الذي أدّى لاستعادة ثقة المَدنيين فيها وعجّل بالاتّفاق بين العَسكري والمُكوِّنات المدنية”، وأضافت بأنّ دور الولايات المتحدة حيويٌّ لحلٍّ سياسي للأزمة الحالية قبل أن يخلق الوضع فَوضَى في المنطقة.
الصيحة