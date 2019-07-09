المراجع القومي: تسليم ملفات فساد ضخمة للعسكري

أعلن نائب المراجع العام محمد الحافظ، عن تسليم ملفات فساد ضخمة للمجلس العسكري. وقال نائب المراجع العام إن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم، وذكر أن تسليم ملفات الفساد الضخمة للعسكري إيذاناً بفتحها قريباً. وزاد بالقول: (الحمد لله ربنا جاب لينا المجلس العسكري ليفتح هذه الملفات).
وانتقد الحافظ، نظام المراجعة المالية الذي تعمل به وزارة المالية، وأضاف: (نظام مراجعة المالية العامة مهترئ وقديم ويحتاج إلى إصلاح). وصوب في ذات الوقت انتقادات حادة للنظام الذي تعمل به شركة شهامة، مبيناً أن تطبيق شهادات شهامة خاطئ وأن ما توزعه ليس أرباحاً إنما يمثل عوائد الرساميل والاستكتابات، ومضى للقول: “شهادات شهامة عبارة عن سندات خزانة تسيطر بها الدولة على السيولة”.
وزاد: (لا نقول أن تلغى شهادات شهامة وإنما تطبق بالشكل الصحيح). ورفض الحافظ، الاتهامات الموجهة لهم بالصمت على الفساد، وقال: (الجميع كان ساكتاً فقط نحن والمعارضة من كنا ننتقد الحكومة). وقال إن الرئيس المعزول عمر البشير لم يقف في طريق ديوان المراجعة القومي ولم يضع أمامه الخطوط الحمراء وإنما عمل على تمكين المراجع القومي من القيام بواجبه.
الانتباهة