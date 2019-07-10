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سياسية

2019/07/10

2019/07/10


قيادي بقوى التغيير يتوقع التوقيع على الاتفاق مع العسكري غداً



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توقع القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر، أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع المجلس العسكري الانتقالي غداً الخميس، فيما قال عضو التفاوض مدني عباس مدني، أن اللجان الفنية المشتركة ستسلم الطرفين، اليوم الأربعاء الاتفاق في صيغته النهائية لمراجعته.
ونفى مدني في تصريح لـ (الجريدة) أمس، منشوراً منسوباً لحسابه بموقع (فيس بوك) نعى فيه الاتفاق، ووصف المنشور بالمفبرك.
ونفى القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر لـ (الجريدة) ان يكون التأخير بسبب خلافات في الصياغة، وذكر أن كل كتلة ستسلم نسختها لمراجعتها، وتوقع ان يتم التوقيع الرسمي يوم الخميس ما لم يطرأ جديد.

الخرطوم :سارة تاج السر
صحيفة الجريدة

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3 التعليقات

      1. 1
        خا ل اماسى

        2019/07/10 at 8:04 م (UTC 2) رابط التعليق

        الزول دا شؤم ابعدوه من التفاوض متعجرف بنسف الاتفاق بغبائه وعجرفته وتخيله انه وحيد زمانو

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      2. 2
        عمك تنقو

        2019/07/11 at 10:23 ص (UTC 2) رابط التعليق

        شخص بغيض كاره للدين الاسلامي

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      3. 3
        عمك تنقو

        2019/07/11 at 12:59 م (UTC 2) رابط التعليق

        الله يكفينا شرو اسوأ العلمانيين عباره عن كتله كراهية للدين الاسلامي الله لا يوفقو

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